Bericht zur Ernährungspolitik vorgelegt

Berlin: (hib/NKI) Der dritte Bericht zur Ernährungspolitik „Gesunde, nachhaltige und sichere Ernährung“ liegt als Unterrichtung (20/11850) der Bundesregierung vor.

Auf 80 Seiten wird darin dokumentiert, welche konkreten Maßnahmen in der Zeit von Juni 2020 bis Mai 2024 entwickelt und auf den Weg gebracht wurden. Ziel der Bundesregierung sei es, „bestehende Hindernisse für eine gute Ernährung dort abzubauen, wo die Menschen im Alltag essen oder Essen kaufen“, heißt es in dem Bericht. Wesentlich sei dafür unter anderem eine Verbesserung der Angebote der Gemeinschaftsverpflegung, die täglich rund 16 Millionen Menschen in Deutschland versorge. Einen Ausblick gibt zudem die Ernährungsstrategie der Bundesregierung, womit ressortübergreifend kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen mit einem Zielhorizont bis 2050 gebündelt werden.