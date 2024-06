Fachgespräch zu Sportstätten

Berlin: (hib/HLE) Der Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen wird am Mittwoch, 26. Juni 2024, ab 11 Uhr im Sitzungssaal 4.800 des Paul-Löbe-Hauses ein Öffentliches Fachgespräch zum Thema „Sportstätten und Stadtentwicklung“ durchführen. Das Fachgespräch findet auf Antrag der Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP statt.

Als Sachverständige sind geladen: Professor Robin Kähler (Vorsitzender IAKS Deutschland), Ralf Maier (maier landschaftsarchitektur, Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen), Alex Mommert (Referent für Sportpolitik, Deutscher Städtetag) und Michaela Röhrbein (Vorstand Sportentwicklung, Deutscher Olympischer Sportbund).

Das Öffentliche Fachgespräch findet als Hybridsitzung mit dem Programm WebEx statt. Die Sitzung wird als Videoaufzeichnung unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar sein. Journalisten und interessierte Bürger können in begrenzter Anzahl als Zuhörer im Saal oder an der Videokonferenz teilnehmen. Anmeldungen für eine Teilnahme vor Ort als Zuhörer werden unter bauausschuss@bundestag.de unter Angabe des Namens sowie des Geburtstages bis zum 19. Juni 2024 um 17 Uhr, entgegengenommen. Anmeldungen für die Teilnahme per WebEx werden unter bauausschuss@bundestag.de bis zwei Stunden vor Sitzungsbeginn entgegengenommen.