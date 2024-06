Anhörung zu Militärdienstleistern in bewaffneten Konflikten

Berlin: (hib/AHE) Der Auswärtige Ausschusses wird sich am kommenden Montag, 24. Juni 2024, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Einsatz von privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern in bewaffneten Konflikten beschäftigen. Als Sachverständige sind Herbert Wulf (Universität Essen/Duisburg), Susanne Conrad (Konrad-Adenauer-Stiftung), Andreas Wittkowsky (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze) und Anja Jakobi (TU Braunschweig) eingeladen.

Die Sitzung findet zwischen 13.30 und 16.00 Uhr im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101, statt. Interessierte Zuhörer werden gebeten, sich bis zum 21. Juni 2024 (Anmeldeschluss 14 Uhr) per E-Mail unter auswaertiger-ausschuss@bundestag.de mit Angabe von Datum Name, Vorname und Geburtsdatum anzumelden. Die Sitzung wird via Livestream im Internet und im Parlamentsfernsehen (abrufbar auf der Website des Deutschen Bundestages - Hauskanal 1) übertragen.