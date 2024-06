Fachgespräch zu Antisemitismus in Bildung und Forschung

Berlin: (hib/CHA) Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung wird am Mittwoch, 26. Juni 2024, ab 9.30 Uhr in seiner öffentlichen Ausschussberatung für ein öffentliches Fachgespräch zum Thema „Antisemitismus an Bildungs- und Forschungseinrichtungen bekämpfen“ zusammenkommen.

Als Sachverständige sind geladen: Elio Adler (Werteinitiative e.V.), Shila Erlbaum (Zentralrat der Juden in Deutschland), Felix Klein (Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus), Susanne Krause-Hinrichs (Stiftung für Toleranz und Völkerverständigung), Stefan Müller (Frankfurt University of Applied Sciences), Noam Petri (Jüdische Studierendenunion Deutschland), Walter Rosenthal (Hochschulrektorenkonferenz), Samuel Salzborn (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin).