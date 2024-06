Angaben zu Bundesimmobilien in Rheinland-Pfalz

Berlin: (hib/BAL) Der Bund besitzt eine Reihe von Immobilien in Rheinland-Pfalz, die nun in einer Liste aufgeführt worden sind. Diese ist Teil der Antwort (20/11883) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/11587). Insgesamt verfüge die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über 2.836 Wohnungen in dem Bundesland, von denen 55 aufgrund von Fluktuation, 567 aufgrund von Sanierungsbedürftigkeit und 71 aus sonstigen Gründen leerstünden, heißt es in der Antwort weiter.

Die Antwort beinhaltet auch Auskünfte zu Dienstliegenschaften und gewerblich genutzten oder sonstigen Liegenschaften. Derzeit seien 204.000 Quadratmeter an leerstehenden Flächen zum Verkauf vorgesehen. Auch hierzu hat die Bundesregierung eine detaillierte Tabelle erstellt. Bevor die BIma Liegenschaften auf dem freien Immobilienmarkt veräußert, bietet sie diese beispielsweise den Kommunen an, wie die Bundesregierung weiter erklärt.