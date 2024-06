Kosten und Nutzen der CCS-CCU-Technologie

Berlin: (hib/NKI) Die Bundesregierung hatte sich im Mail 2024 darauf verständigt, die CCS-CCU Technologie (Carbon Capture and Storage/Carbon Capture and Utilization), also die Einlagerung von CO2-Emissionen der Industrie (CCS) sowie die Herstellung von Produkten (CCU), wie beispielsweise in der Chemieindustrie, anzuwenden.

Die Abgeordneten der Gruppe Die Linke erkundigen sich in einer Kleinen Anfrage (20/11902) nun nach dem „maximal möglichen Umfang von Abscheidung, Transport und Speicherung von CO2 in Deutschland“ bis 2030, 2040, 2045 und 2050. Außerdem soll die Bundesregierung beantworten, wie viel Wasser und wie viel Energie für die Abscheidung des CO2 aus den Abgasen, seine Aufbereitung für den Transport und seine Endlagerung oder die Weiterverarbeitung in der Industrie voraussichtlich pro Jahr insgesamt in Deutschland verbraucht werden.