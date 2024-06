Angebotsmieten in Brandenburg stark gestiegen

Berlin: (hib/HLE) Die Mieten im Bundesland Brandenburg sind in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/11894) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/11570) hervor. Danach stiegen die Nettokaltmieten je Quadratmeter für die Erst- und Wiedervermietung von Wohnungen im Land Brandenburg von 6,02 Euro im Jahre 2014 auf 9,12 Euro im Jahr 2023. Die Daten beruhen auf Angaben in Wohnungsinseraten im Internet und in Zeitungen. Die höchsten Mieten in kreisfreien Städten müssen in der Stadt Potsdam bezahlt werden, wo die Mieten pro Quadratmeter von 8,21 Euro im Jahr 2014 auf 14,05 Euro im Jahr 2023 stiegen. Die Antwort enthält auch Daten zur Entwicklung der Mieten auf Landkreisebene. Danach müssen im Landkreis Dahme-Spreewald mit 11,94 Euro je Quadratmeter und im Landkreis Oberhavel mit 11,55 Euro je Quadratmeter die höchsten Mieten bezahlt werden.