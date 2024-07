Linke erkundigt sich nach barrierefreien Toilettenanlage

Berlin: (hib/HAU) Nach barrierefreien Toilettenanlagen auf Bahnhöfen und an weiteren wichtigen Stellen der touristischen oder öffentlichen Infrastruktur erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12185). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie viele Bahnhöfe im Obhutsbereich der DB InfraGO im Bahnhof oder auf dem Bahnhofsvorplatz über mindestens eine öffentliche, barrierefreie Toilettenanlage verfügen. Ob die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen wird, damit möglichst bald auf allen Flughäfen, in allen Autobahn-Raststätten und in allen größeren Bahnhöfen, in allen Bundesgebäuden mit regelmäßigem Besucherverkehr und Veranstaltungsbetrieb sowie weiteren touristischen Schwerpunkten mindestens eine „Toilette für alle“ zur Verfügung steht, interessiert die Gruppe Die Linke ebenfalls.