AfD fragt nach KI-Anwendungen in der Industrie

Berlin: (hib/HLE) Nach dem angeblichen Rückstand der deutschen Industrie bei Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12079). Die Bundesregierung soll angeben, inwieweit KI-Anwendungen in den einzelnen Industriebranchen verbreitet sind. Außerdem soll die Bundesregierung zu verschiedenen Berichten Stellung nehmen, in denen ein Rückstand der deutschen Industrie bei KI-Anwendungen geschildert wird. Die Abgeordneten wollen außerdem wissen, ob es einen Fachkräftemangel im Bereich von KI-Anwendungen in der Industrie gibt.