Entwicklung der Mieten in Bayern

Berlin: (hib/HLE) Für die mieten- und wohnungspolitische Entwicklung im Freistaat Bayern interessiert sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12214). Die Bundesregierung soll angeben, wie sich die landesweite Angebotsmiete innerhalb der letzten zehn Jahre entwickelt hat. Gefragt wird auch nach der Entwicklung der Angebotsmieten in den größten 20 Städten des Bundeslandes. Weitere Fragen betreffen die Entwicklung der Baulandpreise und den Bau von Sozialwohnungen. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage schreiben die Abgeordneten, dass die Stadt München bei den Städten mit den höchsten Mietpreisen für Wohnungen in Deutschland im 1. Quartal 2024 mit 21,38 Euro pro Quadratmeter den ersten Platz belegt.