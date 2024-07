Union thematisiert Holzbauinitiative

Berlin: (hib/NKI) Die Auswirkungen der im Sommer 2023 beschlossenen Holzbauinitiative der Bundesregierung sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/12208) der CDU/CSU-Fraktion.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche konkreten Auswirkungen die Holzbauinitiative auf die Forstwirtschaft und den Waldumbau in Deutschland bislang hatte oder hat. Außerdem wird danach gefragt, wie sich die Holzbauinitiative auf die Bauwirtschaft und Bautätigkeit in Deutschland, insbesondere auf die Beschleunigung des Wohnungsbaus und die CO2-Einsparung im Gebäudebereich, auswirkt, und in welchem Umfang bei öffentlichen Bauvorhaben in Bund, Ländern und Kommunen Holzbauten der Vorrang gegeben werde.