Umstände des kampflosen Einmarschs der Taliban in Kabul

Berlin: (hib/AHE) Zu den Umständen des kampflosen Einmarschs der Taliban in Kabul im August 2021 nimmt die Bundesregierung in der Antwort (20/12237) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/11922) Stellung. Wie es darin heißt, lägen ihr keine Erkenntnisse dazu vor, dass die US-Seite es abgelehnt haben sollte, die verbliebenen kampfbereiten Einheiten der afghanisch-republikanischen Armee zu unterstützen, um gemeinsam mit US-Truppen Afghanistans Hauptstadt militärisch gegen die Taliban zu verteidigen. Auch lägen der Bundesregierung keine „über pressebekannte Informationen“ hinausgehende Erkenntnisse dazu vor, dass die Taliban von verbliebenen Repräsentanten der afghanischen Republik beziehungsweise von Vertretern der USA nach der Flucht des afghanischen Präsidenten Ghani am 15. August 2021 um Einmarsch in die Stadt Kabul gebeten oder dazu aufgefordert worden seien.