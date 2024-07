Fragen zur Nutzung des Endoprothesenregisters

Berlin: (hib/PK) Mit der Nutzung des Endoprothesenregisters im Rahmen der Krankenhausreform befasst sich die Unionsfraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12257). In der Endoprothetik gebe es bereits bewährte Qualitäts- und Prozessinitiativen der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), wie etwa das Qualitätssiegel für spezialisierte EndoProthetikZentren (EndoCert) und das Register für Endoprothesen (EPRD), heißt es in der Anfrage.

Die Abgeordneten wollen wissen, ob die Bundesregierung bei der weiteren Beratung der Krankenhausreform auf das Know-how des EPRD zurückzugreifen will.