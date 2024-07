CDU/CSU thematisiert Fachkräfteeinwanderung

Berlin: (hib/STO) Die Auswirkungen des „Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung“ auf den Arbeitsmarkt thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12256). Darin erkundigt sie sich danach, wie vielen ausländischen Fachkräfte seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt wurde. Auch will sie wissen, wie viele dieser Fachkräfte ihre Aufenthaltserlaubnis ausschließlich aufgrund von Neuregelungen durch dieses Gesetz erhielten. Ferner fragt sie unter anderem, wie die Bundesregierung den aktuellen Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland bewertet.