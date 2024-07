75 Meinungsumfragen bei 21 Instituten in Auftrag gegeben

Berlin: (hib/VOM) Bundeskanzleramt, Bundesministerien, Bundespresseamt und andere Bundesbehörden haben im vergangenen Jahr 75 Meinungsumfragen bei 21 Meinungsforschungsinstituten in Auftrag gegeben. Das teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12251) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/11929) mit. Umfragethemen waren laut Antwort beispielsweise die Motivation zum längeren Verbleib im Arbeitsleben und Renteneintrittsmodelle, die Untersuchung der sozialen Lage von Selbstständigen in Deutschland, Fragen zur Kindergrundsicherung, die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber bei jungen Personen, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Polarisierung, die IT-Sicherheit in Privathaushalten und die gesellschaftliche Akzeptanz von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen.