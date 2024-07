Bundesregierung zur Forschungsfertigung Batteriezelle

Berlin: (hib/CHA) Die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) befindet sich derzeit noch in der Aufbauphase. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/11941) auf eine Kleine Anfrage (20/11608) der CDU/CSU-Fraktion. Wie aus der Vorbemerkung hervorgeht, sei Ziel des Projektes FFB „eine zentrale Forschungsinfrastruktur zur Befähigung der Industrie für eine ökonomische und ökologische Produktion von Batteriezellen zu errichten“. Die Bundesregierung schreibt zudem, dass Forschungsprojekte, an denen die FFB beteiligt ist, nicht von Mittelkürzungen in der Batterieforschung betroffen seien.