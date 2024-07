Konzept für Deutsche Agentur für Transfer und Innovation

Berlin: (hib/CHA) Das Fachkonzept zur Gründung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati) befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/12032) auf eine Kleine Anfrage (20/8722) der AfD-Fraktion. Seit Oktober 2023 sei eine unabhängige Expertenkommission tätig gewesen, um dem Bundesministerium für Bildung und Forschung Vorschläge zu „inhaltlichen und prozeduralen Aspekten beim Auf- und Ausbau der DATI“ zu erarbeiten und vorzulegen. Wie die Bundesregierung in der Antwort weiter ausführt, soll der Standort der Dati Erfurt sein. Welche Rechtsform die Dati haben werde, sei noch Gegenstand eines laufenden Prüfungsprozesses.

Mit der Dati sollen überregionale Innovationsökosysteme sowie die anwendungsorientierte Forschung gestärkt werden. Ziel sei es, Forschungsergebnisse und Projekte schneller in die Praxis und Wirtschaft zu übertragen.