Regulatorischer Rahmen für Fusionskraftwerke

Berlin: (hib/STO) Um einen regulatorischen Rahmen für Fusionskraftwerke geht es in der Antwort der Bundesregierung (20/12052) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/11531). Danach ist das weitere Vorgehen bezüglich eines künftigen Fusionsregelwerks Gegenstand laufender Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung.

Wie die Bundesregierung weiter ausführt, wird nach ihrem Kenntnisstand in Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich sowie den USA an regulatorischen Rahmenbedingungen von Fusionskraftwerken gearbeitet. „Nach einer Studie der Europäischen Kommission gibt es - insbesondere auch unter Berücksichtigung der ausstehenden Überwindung technischer, wissenschaftlicher Herausforderungen auf dem Weg zu Fusionskraftwerken - nach heutigem Stand weltweit noch kein detailliert ausgearbeitetes regulatorisches Rahmenwerk für kommerzielle Fusionskraftwerke“, heißt es in der Antwort des Weiteren.