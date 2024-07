Rechenschaftsberichte 2021 von 27 Parteien veröffentlicht

Berlin: (hib/VOM) Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat in einer Unterrichtung (20/12240) die Rechenschaftsberichte von 27 „sonstigen“ Parteien für das Kalenderjahr 2021 veröffentlicht. Der Band I des dritten Teils der Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte politischer Parteien umfasst die Berichte von Parteien, die keinen Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung nach dem Parteiengesetz haben. Die Unterrichtung enthält die Rechenschaftsberichte folgender Parteien: Aktion Bürger für Gerechtigkeit, Aufbruch C, Aufstehenpartei, Bund für Freiheit und Humanität, Bündnis C Christen für Deutschland, Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Demokratische Linke, Der Dritte Weg, Deutsche Sportpartei, Die Föderalen, Die Franken, Die Staatsreformer Deutschland, Die Urbane., Freie Bürger Mitteldeutschland, Freie Sachsen, Freiparlamentarische Allianz, Gemeinsam Neudenken, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, Moderne Soziale Partei, Ökologische Linke, Partei der Humanisten, Partei der Vernunft, Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, Sozialistische Gleichheitspartei, Thüringer Heimatpartei, Unabhängige.