Renteneintritt im Arbeitsministerium

Berlin: (hib/CHE) Beamte und Tarifbeschäftigte im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gehen durchschnittlich mit 65 Jahren in Rente oder Pension. Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) liegt das Durchschnittsalter bei 64,4 Jahren (Beamte) und 64,1 Jahren (Tarifbeschäftigte). Diese Zahlen nennt die Bundesregierung in einer Antwort (20/12288) auf eine Kleine Anfrage (20/12061) der AfD-Fraktion. Die Regierung betont weiter, dass in beiden Behörden eine Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze hinaus entsprechend der gesetzlichen und tariflichen Regelungen für alle Statusgruppen möglich sei.

Bundesweit ist nach Angaben der Statistik der BA die Beschäftigungsquote für 60- bis unter 65-Jährige von 46 Prozent im Juni 2020 auf 51,1 Prozent im Juni 2023 angestiegen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oberhalb der Regelaltersgrenze ist von 273.000 im Juni 2020 auf 348.000 im Juni 2023 angestiegen, wie der Antwort außerdem zu entnehmen ist.