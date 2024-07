BSW thematisiert Sahel-Strategie nach Militärputschen

Berlin: (hib/AHE) Nach der Sahel-Politik der Bundesregierung erkundigt sich die Gruppe BSW in einer Kleinen Anfrage (20/12302). Die Abgeordneten fragen unter anderem nach der diesjährigen Generalversammlung der Sahel-Allianz Mitte Juli in Berlin. Sie verweisen dabei auf Militärputsche in Mali, Burkina Faso und zuletzt Niger und einen damit verbundenen Abzug von Streitkräften westlicher Länder aus der Region. Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, ob sie bei ihrem Herangehen bleibt, keine länderbezogenen Strategien für den Sahel zu erarbeiten, sondern die strategische Ausrichtung des deutschen Engagements in diesen Ländern lediglich im Rahmen der Sahel-Strategie zwischen den Ressorts abzustimmen.