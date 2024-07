Für stationäre Grenzkontrollen eingesetzte Bundespolizisten

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Bundespolizeibeamte derzeit insgesamt zur bundesweiten Durchführung der stationären Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen im Einsatz sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12297) danach, ob im Jahr 2024 flexible und mobile Kontrollen der Bundespolizei zur deutsch-polnischen Grenze reduziert wurden. Ferner fragt sie unter anderem, ob an anderen Landgrenzen, insbesondere der deutsch-tschechischen, der deutsch-österreichischen Landgrenze sowie der deutsch-schweizerischen Landgrenze, Kontrollen der Bundespolizei reduziert wurden.