Zahl der Gewaltdelikte in Bahnhöfen und Zügen erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will Auskunft über die Zahl der Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte sowie der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz erhalten, die jeweils im ersten Halbjahr 2024 in Bezug auf Bahnhöfe und Züge durch die Bundespolizei erfasst worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12298) unter anderem danach, welche Bahnhöfe in Deutschland sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres im Hinblick auf die genannten Deliktgruppen bei der statistischen Erfassung unter den ersten fünf Plätzen befanden.