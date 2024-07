Kauf von sanierungsbedürftigen Gebäuden wird unterstützt

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung will mit einem neuen Programm „Jung kauft Alt“ Familien unterstützen, damit diese leichter sanierungsbedürftiges Wohneigentum im Bestand kaufen können. Damit sollen auch potentielle Verkäufer, die zum Beispiel aufgrund des Auszugs von Familienmitgliedern in Immobilien mit zu großer Wohnfläche leben würden, bessere Chancen für einen Verkauf erhalten. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12290) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12062) mit, die sich nach Wohnraumeffizienz und Wohnraumsuffizienz erkundigt hatte. Mit dem Programm „Jung kauft Alt“ will die Bundesregierung Familien beim Erwerb von Wohneigentum im Bestand mit zinsverbilligten Darlehen unterstützen. Gefördert werden soll der Erwerb von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden verbunden mit einer an den Regeln der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) orientierten Sanierungsauflage. Gefördert werden sollen Familien mit einem zu versteuernden Einkommen von maximal 90.000 Euro zuzüglich 10.000 Euro pro weiterem Kind. Voraussetzung für den Start des Programms ist allerdings nach Angaben der Regierung, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Mittel freigibt.