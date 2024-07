Unionsfraktion fragt nach Energiespeichern

Berlin: (hib/MIS) Die Unionsfraktion drängt die Bundesregierung zu mehr Tempo beim Ausbau von Energiespeichern. In einer Kleinen Anfrage (20/12308) erkundigen sich die Abgeordneten von CDU und CSU nach ihrem Zeitplan. So wollen sie unter anderem wissen, wann das Kabinett die Stromspeicher-Strategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz beschließen werde und welche Maßnahmen noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden sollen.

Zudem erkundigen sich die Abgeordneten danach, wie groß die Bundesregierung die benötigte Langzeitspeicherkapazität einschätzt, um 2030 einen nennenswerten Beitrag zur Netzstabilität zu leisten - und auf welcher Grundlage entschieden wurde, die Ausschreibung auf 500 MW Langzeitspeicher in der Stromspeicher-Strategie zu begrenzen.