Linke für Würdigung deutscher Résistance-Widerstandskämpfer

Berlin: (hib/MWO) Die ausbleibende Würdigung deutscher Résistance-Kämpfer im Zweiten Weltkrieg thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12309). Wie die Abgeordneten darin schreiben, hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren immer wieder den Mut und die Verdienste von Menschen gewürdigt, die in verschiedenen Formen Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. Ohne jede Würdigung seien dabei bislang diejenigen Deutschen geblieben, die sich während des zweiten Weltkriegs der französischen Résistance anschlossen und so im Kampf gegen den Nationalsozialismus ihr Leben einsetzten. Es wäre ein wichtiges Zeichen, so die Fragesteller, die Verdienste der deutschen Résistance-Kämpfer und -Kämpferinnen zu würdigen. Dazu böte insbesondere der 80. Jahrestag der Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus am 8. Mai 2025 eine sehr gute Gelegenheit.

Vor diesem Hintergrund fragen die Abgeordneten die Bundesregierung unter anderem, ob sie konkrete erinnerungspolitische Maßnahmen plant, um dem 80. Jahrestag der Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus am 8. Mai 2025 angemessen zu gedenken und ob im Rahmen der Begehung dieses Jahrestages geplant ist, auch den Widerstand der deutschen Antifaschistinnen und Antifaschisten in den Reihen der französischen Résistance mit Veranstaltungen und Publikationen zu würdigen. Weiter wollen die Fragesteller wissen, ob die Bundesregierung generell und unabhängig vom 80. Jahrestag Maßnahmen zur Ehrung der Deutschen in der französischen Résistance ergreifen wird.