Fußball-EM: AfD fragt nach Gratis-Karten für Bundesregierung

Berlin: (hib/MWO) Um die „Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung an den Spielen der Fußball- Europameisterschaft in Deutschland“ geht es in einer Kleine Anfrage (20/12373) der Fraktion der AfD. Ausgehend von einem Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach die UEFA als Veranstalter für Mitglieder der Bundesregierung insgesamt bis zu 707 kostenlose Tickets als Ehrenkarten zur Verfügung gestellt habe, wollen die Fragesteller wissen, welche Mitglieder der Bundesregierung, Beauftragte, Staatssekretäre und Parlamentarische Staatssekretäre oder Mitarbeiter der Bundesregierung Eintrittskarten für jeweils welche Spiele der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland erhalten haben, welche Spiele sie besucht haben und welchem Gegenwert die in Anspruch genommenen Karten entsprachen.

Weiter fragen sie, welche dieser Personen dabei von Familienmitgliedern oder anderen Personen begleitet wurden, und ob diese auch freien Eintritt hatten. Ebenfalls gefragt wird nach den durch die Teilnahme entstandenen Kosten sowie nach mit dem Besuch verbundenen Sondergenehmigungen, dem möglichen Erhalt von UEFA-Fanartikel und Terminen von Mitgliedern der Bundesregierung am Rande der Spiele. Abschließend fragen die Abgeordneten, welche Gründe es dafür gebe, dass die Mitglieder der Bundesregierung kostenlose Eintrittskarten in Anspruch nehmen.