Forschung zur Impfstoffentwicklung gegen die Vogelgrippe

Berlin: (hib/NKI) Die Impfstoffentwicklung gegen Vogelgrippe ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/12371) der AfD-Fraktion. Die hoch ansteckende Vogelgrippe betreffe vornehmlich Vögel, könne jedoch vereinzelt auch Menschen und andere Säugetiere infizieren. Aktuell gebe es Berichte über Vogelgrippe-Infektionen bei Kühen in den USA. In Europa seien zwischen Juli und Oktober 2023 Ausbrüche der Vogelgrippe auf 27 Pelztierfarmen in Finnland nachgewiesen worden, schreiben die Abgeordneten. Die Bundesregierung soll deshalb beantworten, ob in Deutschland aktuell ein Impfstoff gegen die Vogelgrippe zur Anwendung bei Geflügel in landwirtschaftlichen Betrieben entwickelt werde, und welches Forschungsinstitut bzw. welche Firma vom Bund gefördert werde. Außerdem erkundigen sich die Abgeordneten nach dem aktuellen Stand in der EU bezüglich der Entwicklung von Impfstoff gegen die Vogelgrippe zur Anwendung bei Geflügel in landwirtschaftlichen Betrieben.