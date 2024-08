Linke erfragt Zustand der Bahninfrastruktur in Bayern

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Bahninfrastruktur in Bayern erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12412). Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem wissen, in welcher Höhe in den letzten fünf Jahren Bundesmittel jeweils für die Straßen- und für die Schieneninfrastruktur nach Bayern geflossen sind. Gefragt wird außerdem, wie sich der Anteil der barrierefreien Verkehrsstationen, die die Deutsche Bahn AG (DB AG) in Bayern betreibt, seit Ende 2021 verändert hat.