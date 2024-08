Linke thematisiert veränderte Lohnkostenzuschüsse

Berlin: (hib/STO) Nach „Wirkungen des Instruments ,Eingliederung von Langzeitarbeitslosen'“ erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12403). Darin führt die Gruppe aus, dass am 1. Januar 2019 veränderte Lohnkostenzuschüsse nach Paragraf 16e Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) in Kraft getreten seien. Wissen will sie unter anderem, wie viele Personen von den Jobcentern in den Jahren zwischen 2015 und 2018 mit dem Instrument „Förderung von Arbeitsverhältnissen“ (Paragraf 16e SGB II-alt) gefördert wurden und wie viele in den Jahren zwischen 2019 und 2024 mit dem Instrument „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ (Paragraf 16e SGB II-aktuell).