Bundeswehr war mit 869 Vertretern auf der ILA

Berlin: (hib/BAL) Das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) hat im Zusammenhang mit der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse (ILA) 2022 den Betrag von 2,2 Millionen Euro (brutto) ausgegeben, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/12408) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe BSW (20/12080) hervorgeht. Die Gesamtkosten für die Umsetzung des Messestandes des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) betrugen demnach knapp 0,5 Millionen Euro, die des Verkehrsministeriums (BMDV) knapp 170.000 Euro.

Die Schlussabrechnungen für die ILA 2024 stünden noch aus, heißt es in der Antwort weiter. Die Bundeswehr sei in diesem Jahr mit 869 Angehörigen beteiligt gewesen. Aufgeführt werden in der Antwort auch die Exponate, die ausgestellt wurden, sowie die aufgestellten Simulatoren wie der VR-Simulator Luftumschlag.