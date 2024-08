Corona-Intensivfälle auf Minimum im April 2024

Berlin: (hib/BAL) Für Soldaten der Bundeswehr besteht weiterhin die „nachdrückliche Empfehlung“ für eine Impfung gegen das Corona-Virus. Eine Verpflichtung gibt es aber nicht mehr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/12427) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/11931) hervor.

Bei der Frage der Aufhebung der sogenannten Duldungspflicht im Frühjahr 2024 verweist die Bundesregierung auf die veränderte Lage in Deutschland. Am 7. April 2024 sei ein Minimum von lediglich 55 mit der Diagnose COVID-19 belegten Intensivbetten erreicht worden. Zwölf Monate zuvor seien es noch 832 gewesen. „Die Gefahr schwerer Verläufe durch COVID-19 ist im Jahr 2024 nicht nur im Vergleich zum Zeitraum zwischen 2020 und 2022, sondern auch gegenüber 2023 deutlich zurückgegangen“, heißt es in der Antwort weiter.