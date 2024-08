Bestandsmieten in Bayern bei 8,74 Euro

Berlin: (hib/HLE) Die Bestandsmieten in Bayern haben 2022 im Landesdurchschnitt bei 8,74 Euro je Quadratmeter nettokalt gelegen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12409) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/12214) mit. Die Daten stammen aus der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022. Dabei sei auch erstmals eine flächendeckende Erhebung von Bestandsmieten in Deutschland erfolgt, berichtet die Regierung.

Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, ist die Zahl der Sozialmietwohnungen in Bayern rückläufig. Der Bestand an diesen Wohnungen habe 2013 bei 150.500 gelegen. Zehn Jahre später seien es noch 134.793 Sozialmietwohnungen gewesen.