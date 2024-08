Forschungs- Kooperationen mit Frankreich und Polen erfragt

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/12423) nach möglichen Kooperationen in Wissenschaft und Forschung mit Frankreich und Polen. So wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie häufig sich die Wissenschaftsminister Deutschlands, Frankreichs und Polens seit Dezember 2021 getroffen haben und wie häufig die drei Länder gemeinsame Initiativen in der Europäischen Union initiiert haben.

Auch welchen Stellenwert die Bundesregierung dem deutsch-polnischen sowie dem deutsch-französischen Austausch von Studenten beimisst, erfragt die Unions-Fraktion. Gefragt wird auch nach den Ausgaben der Bundesregierung zur Förderung des deutsch-französischen und deutsch-polnischen Austauschs in Wissenschaft und Forschung.