Berufliche Qualifikation neu Eingebürgerter erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte wissen, ob der Bundesregierung „der Bildungsstand (allgemeiner Schulabschluss) beziehungsweise die berufliche Qualifikation“ der in den Jahren 2023 und 2024 neu Eingebürgerten„ bekannt ist und wie sich diese gegebenenfalls aufschlüsseln. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12447) unter anderem danach, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Erwerbstätigen und der Durchschnittsverdienst bei den in den Jahren 2023 und 2024 neu Eingebürgerten insgesamt sowie jeweils für Männer und Frauen ist.