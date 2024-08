AfD fragt nach Dauerleihgaben aus der Sammlung Erich Marx

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte wissen, ob die Bundesregierung Medienberichte bestätigen kann, „gemäß derer drei Gemälde der US-Künstler Andy Warhol und Cy Twombly aus dem Museum Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart abtransportiert und den Erben des verstorbenen Berliner Kunstsammlers Erich Marx, der diese Kunstwerke dem Museum Hamburger Bahnhof als ,unbefristete Dauerleihgabe' überlassen hatte, ausgehändigt wurden“. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12460) unter anderem danach, ob nach Kenntnis der Bundesregierung Medienberichte zutreffen, wonach sich Warhols Kunstwerk „Do it Yourself (Seascape)“ bereits im Besitz einer US-amerikanischen Privatsammlung befinden soll.