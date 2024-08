Bundesregierung zu Bürokratiekosten

Berlin: (hib/SCR) Die jährlichen Bürokratiekosten der Wirtschaft belaufen sich in diesem Jahr (Stand: 31. März) auf rund 67 Milliarden Euro. Sie liegen damit um rund eine Milliarde Euro höher als im Vorjahr und um zwei Milliarden Euro höher als 2022. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (20/12360) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12177) hervor.

Die Bundesregierung betont in ihrer Antwort, dass in diesen Zahlen bereits beschlossene, aber noch nicht in Kraft getretene Maßnahmen nicht enthalten seien. „Betrachtet man ausschließlich die durch bundesrechtliche Änderungen seit Beginn der 20. Legislaturperiode bis zum 31. März 2024 verursachte Entwicklung der Bürokratiekosten, so sind diese im Saldo um etwa 2,4 Milliarden Euro gesunken“, heißt es weiter.