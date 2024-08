Union fragt nach Rettungswesen in der AWZ

Berlin: (hib/SCR) Nach dem „Rettungswesen für Mitarbeiter auf Offshore-Windanlagen in großer Küstenentfernung“ erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12490). Sie will von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche konkreten Maßnahmen sie bisher ergriffen hat, um die Rettungskapazitäten in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) sicherzustellen. Außerdem fragt die Fraktion, wer für die Koordinierung und Durchführung von Rettungsmaßnahmen in der AWZ zuständig ist.