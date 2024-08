Antwort zu Exportkredit- und Investitionsgarantien

Berlin: (hib/BAL) Investitionsgarantien in Höhe von rund 504 Millionen Euro mit erleichterten Deckungskonditionen hat die Bundesregierung seit dem 1. November 2023 im Rahmen der Klima- und Diversifizierungsstrategie vergeben. Diese Angaben macht sie in ihrer Antwort (20/12242) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/11933). Profitiert haben demnach insgesamt zwölf Projekte.

Aus dem Sektor Erneuerbare Energien habe der Bund zehn Einzeldeckungen mit einem kumulierten Deckungsvolumen von 457 Millionen Euro übernommen, acht davon zu erleichterten Deckungskonditionen, heißt es in der Antwort weiter. Die Bundesregierung führt die Zielländer auf: Windkraft in Litauen (ein Geschäft), Windkraft in der Türkei (sieben Geschäfte), Wasserkraft in Ecuador (zwei Geschäfte).