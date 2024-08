AfD fragt nach Teilnahme der Bundesregierung an Olympia

Berlin: (hib/MWO) Um die Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung an den Olympischen Spielen in Paris 2024 geht es in einer Kleinen Anfrage (20/12514) der Fraktion der AfD. Fraglich sei, so die Abgeordneten, inwiefern die Mitglieder der Bundesregierung an den Olympischen Spielen als Zuschauer teilnahmen und wie sie dorthin anreisten. Die Fragesteller wollen von der Bundesregierung wissen, welche Mitglieder der Bundesregierung, Beauftragte, Staatssekretäre und Parlamentarische Staatssekretäre oder Mitarbeiter der Bundesregierung Eintrittskarten für jeweils welche Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2024 in Paris erhalten haben, an welchen Wettbewerben oder Veranstaltungen sie jeweils teilgenommen haben und ob sie diese Eintrittskarten kostenlos erhalten haben.

Weiter fragen sie, welchem Gegenwert die in Anspruch genommenen Karten jeweils entsprechen, welche Personen dabei von Familienmitgliedern oder anderen Personen begleitet wurden, wie die Personen jeweils an- und abgereist sind, welche Kosten dadurch gegebenenfalls dem Bund entstanden sind und auf welche Summe sich der CO2-Ausstoß, der jeweils durch die An- und Abreisen entstanden ist, beläuft.