AfD-Fraktion fragt nach Finanzströmen nach Afghanistan

Berlin: (hib/BAL) Ob während des deutschen Afghanistan-Einsatzes in den Jahren 2001 bis 2021 Geld von Deutschland nach Afghanistan geflossen ist, will die AfD-Fraktion in einer Kleiner Anfrage erfahren (20/12561). Sie bezieht sich dabei auf einen Fernsehbeitrag aus dem Februar 2022, demzufolge 45 Millionen Euro mithilfe von CO2-Zertifikaten an die Taliban geflossen sein sollen.

Die Fragesteller wollen ferner wissen, ob die Bundesregierung Kenntnis über Finanzströme an die Taliban nach 2021 hat.