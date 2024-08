Rentenbezieher ab 65 Jahren

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der Bezieher von Alterssicherungsleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Alter von 65 Jahren ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/12534) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/12285). Danach beziehen bundesweit knapp 16,94 Millionen Menschen ab dem Alter von 65 Jahren Renten wegen Alters. Das entspricht laut Vorlage einem Anteil an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe in Höhe von 89,7 Prozent.

Wie aus der Vorlage weiter hervorgeht, bewegt sich dieser Anteil in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zwischen 95,1 Prozent und 98,1 Prozent, während er in den übrigen Ländern bei Werten zwischen 87,2 Prozent und 88,5 Prozent liegt. Laut Bundesregierung ist bei den Angaben zu beachten, „dass nicht alle Personen eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, insbesondere auch, weil sie in anderen Systemen versichert sind“.