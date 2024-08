AfD erkundigt sich nach Baustellen auf Bundesautobahnen

Berlin: (hib/HAU) Nach Autobahnbaustellen in den einzelnen Bundesländern erkundigt sich die AfD-Fraktion in zwölf Kleinen Anfragen. Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach zeitlich verschobenen Ausschreibungen für Baustellen auf Bundesautobahnen, nach der Zeit, die zwischen der Einrichtung von Baustellen und dem Beginn der Bauausführung verging, und nach den in den letzten zwei Jahren begonnenen und fertiggestellten Autobahnbaustellen. Die dazu vorgelegten Anfragen beziehen sich auf Hessen (20/12543), Bayern (20/12544), Rheinland-Pfalz und Saarland (20/12545), Berlin und Brandenburg (20/12546), Sachsen (20/12552), Nordrhein-Westfalen (20/12553), Baden-Württemberg (20/12554), Thüringen (20/12555), Schleswig-Holstein (20/12556), Sachsen-Anhalt (20/12557), Niedersachsen, Hamburg und Bremen (20/12559) sowie Mecklenburg-Vorpommern (20/12560).