AfD erfragt Personalbedarf bei der Deutschen Bahn AG

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Personalbedarf bei Unternehmen der Deutschen Bahn AG (DB AG) erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12522). Hintergrund dessen sind Presseberichte, wonach Mitarbeiter der DB AG in internen Chats ihren Frust über die schlechten Zustände bei der DB AG geäußert hätten, die nicht nur die Fahrgäste, sondern immer mehr auch das Personal belasteten. Zu den bekannten Problemen im täglichen Betriebsablauf komme nun noch der von der DB AG angekündigte Personalabbau von 30.000 Stellen, der laut AfD-Fraktion vor allem im administrativen Bereich erfolgen solle, „und zwar sukzessive in den nächsten Jahren in Form von nicht vollzogenen Nachbesetzungen“, heißt es in der Vorlage.