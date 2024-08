Regierung verweist auf Angebots- und Nachfrageelastizität

Berlin: (hib/BAL) In der Bundesregierung gibt es noch keine einhellige Meinung zu einer über die bereits zur Verfügung gestellte eine Milliarde Euro an zusätzlicher finanzieller Unterstützung für die Landwirte hinausgehenden Finanzierung des Umbaus der landwirtschaftlichen Tierhaltung. „Der diesbezügliche Willensbildungsprozess innerhalb der Bundesregierung dauert noch an“, heißt in der Antwort (20/12583) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12413).

Inwieweit eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch zu höheren Preisen für die Verbraucher führe, hänge von der Angebots- und Nachfrageelastizität des jeweiligen Marktes ab, erklärt die Bundesregierung weiter. Ferner schreibt sie: „Der Bundeslandwirtschaftsminister und die Bundesregierung sind der Auffassung, dass in Deutschland jede und jeder selbst entscheiden sollte, wie viel Fleisch er oder sie isst.“