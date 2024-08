Öffentliche Infrastruktur in Brandenburg

Berlin: (hib/BAL) In Brandenburg hat es im zweiten Quartal 2024 acht Briefkästen der Deutschen Post AG weniger gegeben als im Jahr 2021. Die Zahl sank auf 5.263, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/12579) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/12388) hervorgeht. In diesem Zeitraum habe es auch acht Fälle mit Anhaltspunkten für Mängel bei der werktäglichen Zustellung gegeben, die in der Antwort aufgelistet sind.

Aus der Anfrage geht auch hervor, dass seit 2021 die Zahl der Post-Filialen im Eigenbetrieb um 6 auf 25 gestiegen und im Fremdbetrieb von 432 auf 414 gesunken ist.

Die Antwort enthält darüber hinaus zwei umfangreiche Listen. Eine bezieht sich auf die Entwicklung und Versorgung von Haushalten mit Glasfaseranschlüssen Stand Mitte 2021. Die andere bezieht sich auf Unternehmen, die gemäß den Meldungen für den Breitbandatlas des Gigabit-Grundbuchs als Eigentümer und Betreiber von FTTB/H-Netzen erfasst sind. Ein weitergehendes Monitoring zu aktuellen Aktivitäten finde indes nicht statt, erklärt die Bundesregierung.