Berlin: (hib/STO) Um Entgeltunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland geht es in der Antwort der Bundesregierung (20/12571) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12059). Danach betrug das „mittlere Bruttomonatsentgelt (Median) der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe in Westdeutschland“ Ende vergangenen Jahres 3.898 Euro und in Ostdeutschland 3.329 Euro.

Auf Ebene der Bundesländer reichte die Spanne der Medianentgelte im Jahr 2023 den Angaben zufolge von 4.304 Euro in Hamburg bis 3.098 Euro in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte ging diese Spanne für Westdeutschland vergangenes Jahr von 5.637 Euro in der bayerischen Stadt Ingolstadt bis 3.109 Euro im bayerischen Landkreis Hof und für Ostdeutschland von 3.982 Euro in Berlin bis 2.815 Euro im sächsischen Erzgebirgskreis, wie aus der Antwort weiter hervorgeht. .