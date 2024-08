Grenzkontrollen während der Herren-Fußball-EM

Berlin: (hib/STO) Über Kontrollen der Bundespolizei an den deutschen Grenzen während der Herren-Fußballeuropameisterschaft 2024 berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12576) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/12364). Danach führte die Bundespolizei anlässlich der Fußball-EM vom 7. Juni bis zum 19. Juli 2024 an allen land-, luft- und seeseitigen Binnengrenzen vorübergehend Grenzkontrollen durch. Diese erfolgten laut Vorlage „lageabhängig, das heißt in Umfang und Intensität an die jeweiligen Erfordernisse angepasst“.

Die Zahl der dabei vollzogenen Personenkontrollen belief sich den Angaben zufolge auf knapp 1,62 Millionen. Dabei gab es 1.198 Personenfahndungstreffer zu Haftbefehlen, wie aus der Antwort weiter hervorgeht. Danach beläuft sich die Zahl der im genannten Zeitraum festgestellten unerlaubten Einreisen auf 9.172 nach 13.633 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Wie die Bundesregierung dazu ausführt, handelt es sich bei den im Rahmen der 2024 durchgeführten Grenzkontrollen getroffenen Feststellungen „um vorläufige, nicht qualitätsgesicherte Daten aus verschiedenen polizeilichen Sondermeldediensten“.