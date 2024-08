Linke fragt nach Umgang mit sichergestellten „Krypto-Werten“

Berlin: (hib/STO) Den „Umgang mit sichergestellten ,Krypto-Werten' durch die Strafverfolgungsbehörden“ thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12631). Danach stellen Strafverfolgungsbehörden bei Exekutivmaßnahmen gegen „Cyber-Kriminelle“ immer häufiger Krypto-Werte sicher, die in virtuellen Geldbörsen (Wallets) abgelegt werden. Wissen möchten die Abgeordneten unter anderem, welche Vorgaben zum Umgang mit sichergestellten, beschlagnahmten oder gepfändeten Vermögenswerten in Krypto-Währungen es für Bundes- und Landesbehörden gibt.