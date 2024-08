Rechenschaftsberichte 2016 von vier Parteien veröffentlicht

Berlin: (hib/VOM) Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat in einer Unterrichtung (20/12606) die Rechenschaftsberichte von vier „sonstigen Parteien“ für das Kalenderjahr 2016 veröffentlicht. Der Band III des dritten Teils der Bekanntmachung der Rechenschaftsberichte politischer Parteien umfasst die Berichte von Parteien, die keinen Anspruch auf staatliche Teilfinanzierung nach dem Parteiengesetz haben. Die Unterrichtung enthält die Rechenschaftsberichte der Parteien „Bündnis C - Christen für Deutschland“ (Bündnis C), Die Violetten, Partei der Humanisten (PdH) und V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei3).